In un’intervista con GamesRadar, Angel Manuel Soto, regista di Blue Beetle (GUARDA IL TRAILER), ha rivelato la reazione di James Gunn al montaggio finale del nuovo film DC e quanto quest’ultimo è intervenuto.

Secondo le sue parole, sono stati “pochi” gli apporti del CEO dei DC Studios e del collega Peter Safran: entrambi infatti hanno apprezzato la sua versione:

Lo studio, in genere, mette sempre le mani [su un film]. Per quanto riguarda l’essenza della storia, [James Gunn e Peter Safran] hanno apprezzato quello che stavamo facendo e hanno rispettato la visione e quello che stavamo cercando di fare con il film. Hanno davvero apprezzato la nuova prospettiva, il fattore nostalgico per il modo in cui iniziamo il film portando il pubblico a vedere la famiglia [del protagonista] e ad innamorarsi di loro per una sorta di prologo.