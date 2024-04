Sono stati giorni alquanto concitati per la Disney e il board presieduto dal CEO Bob Iger come vi abbiamo spiegato in un articolo relativo alla rinnovata fiducia degli azionisti verso il poc’anzi citato Iger e gli altri consiglieri (ECCO I DETTAGLI).

A margine della rielezione, Bob Iger ha rilasciato un’intervista alla CNBC in cui ha anche affrontato una delle critiche che più spesso vengono mosse verso la Disney negli ultimi anni: quella di essere una compagnia che basa le proprie scelte sulla base della cosiddetta “ideologia woke“.

Quando la discussione col magazine finanziario va a parare sulle affermazioni di chi, compreso Nelson Peltz, accusa la Disney di essere una compagnia “woke” Bob Iger dice:

Tuttavia, Iger sembra ammettere che le critiche al contenuto “woke” della Disney come potrebbero avere un certo grado di fondamento per poi specificare:

Poi aggiunge:

Penso che il rumore intorno alla questione sia un po’ diminuito. Ho predicato questo per molto tempo all’azienda prima di andarmene e da quando sono tornato: il nostro obiettivo principale è intrattenere. In fondo, inserire un messaggio come priorità numero uno nei nostri film e programmi TV non è ciò a cui miriamo. Devono essere divertenti e se la Disney può avere un impatto positivo sul mondo, che sia promuovendo l’accettazione e la comprensione delle persone di tutti i tipi, ottimo. Ma in generale, dobbiamo essere un’azienda orientata all’intrattenimento. E capire come cercare di raggiungere un pubblico molto, molto diversificato. E d’altro canto, per farlo, le storie che raccontiamo devono riflettere davvero il pubblico che stiamo cercando di raggiungere. Solo che questo pubblico, proprio perché è così diversificato, vuole in primo luogo essere intrattenuto, e, a volte, non vuole essere disturbato da altro. Dobbiamo solo essere più sensibili agli interessi di un vasto pubblico. Non è facile, lo so, quindi non possiamo accontentare tutti sempre, giusto?