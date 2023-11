In occasione del NYT DealBook Summit 2023 Bob Iger è stato chiamato ad affrontare una serie di questioni in un anno che per la Disney può dirsi tutt’altro che memorabile.

L’amministratore delegato di The Walt Disney Company ha accusato Bob Chapek per la cattiva gestione della compagnia nei mesi di successione: “È stata una delusione assistere a ciò che stava succedendo in quella fase di transizione mentre non c’ero. Ho lavorato sodo per prenderne le distanze“.

Ha poi parlato del flop di The Marvels, al momento a quota 187 milioni di dollari in tutto il mondo, incolpando la mancanza di supervisione:

The Marvels è stato girato durante il COVID, e non c’è stata abbastanza supervisione sul set [da parte dei dirigenti].

Più in generale, riflettendo sulla compagnia, Iger ha spiegato che i creatori alla Disney hanno “perso di vista il loro lavoro, che è prima di tutto intrattenere. Non deve ruotare tutto attorno ai messaggi“. Ha inoltre aggiunto che la situazione è peggiorata durante la sua assenza e che è stato dato il via libera a troppi sequel. In futuro, ha spiegato, approveranno seguiti a patto che la storia sia di qualità e che “si possa reggere in piedi da sola“.

In ogni caso, la sua permanenza alla Disney non sarà troppo lunga visto che ha confermato che “sicuramente” lascerà la sua posizione alla scadenza del contratto nel 2026 e che sono già in corso dei “corposi piani di successione“.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Fonte: Twitter | Variety

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate