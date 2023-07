Poche ore dopo aver prolungato il suo contratto come CEO della Disney fino alla fine del 2026, e poco dopo lo scadere del contratto della SAG-AFTRA con l’associazione dei produttori, Bob Iger si sbilancia sulla questione degli scioperi che stanno paralizzando Hollywood – da quello degli sceneggiatori, in corso dal 1 maggio, a quello degli attori che è imminente.

Nella lunga intervista con CNBC in occasione della sua partecipazione all’Allen & Co. Sun Valley Conference, Iger tocca l’argomento alludendo al fatto che queste mobilitazioni possano danneggiare la già difficile ripresa post-Covid:

Questa cosa è molto preoccupante. Abbiamo parlato di come ci siano delle forze in grado di stravolgere quest’industria, e di tutte le sfide che stiamo affrontando, la ripresa dal Covid che è in corso… Non siamo ancora tornati come prima. È il momento peggiore del mondo per aggiungere degli scioperi a questi stravolgimenti. Capisco il desiderio delle organizzazioni sindacali di lavorare a nome dei propri membri per ottenere i compensi massimi in base al valore che creano. Come industria, abbiamo fatto di tutto per trattare un accordo corretto con la Directors Guild che rifletta il valore che i registi contribuiscono a creare in quest’industria. Volevamo fare la stessa cosa con gli sceneggiatori e con gli attori. Ma hanno delle aspettative che non sono realistiche. E stanno aggiungendo questo problema a un gran numero di altri problemi che quest’industria sta affrontando, il che, francamente, è davvero stravolgente.