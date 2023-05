Il fatto che sarà un film interpretato da Johnny Depp, Jeanne Du Barry, a essere stato scelto come film d’apertura del prossimo festival di Cannes ha generato le prevedibili polemiche considerati i problemi legali avuti dalla star con l’ex moglie Amber Heard (con Depp che fra l’altrp è risultato vincitore della causa per diffamazione).

Dopo le recenti accuse di Adele Haenel, vista in Ritratto della giovane in fiamme, secondo cui Cannes sarebbe una manifestazione che celebra gli stupratori, la questione è stata affrontata in un incontro con la stampa da parte del boss di Cannes Thierry Fremaux. Rispondendo ai giornalisti si è così espresso:

Mi pare che quando è venuta a Cannes non fosse di questo avviso, a meno che non stesse soffrendo di una qualche folle dissonanza. La gente impiega Cannes per parlare di certe questioni ed è normale perché offre una piattaforma di visibilità. Se pensaste che sia un Festival per stupratori non sareste qua ad ascoltarmi o a lamentarvi che non avete ottenuto i biglietti per accedere a una proiezione.

Poi, nello specifico di Johnny Depp, aggiunge:

Non so nulla circa l’immagine pubblica di Johnny Depp negli Stati Uniti. A essere onesti, nella mia vita ho solo una regola che è quella della libertà di pensiero e di parola e di agire all’interno di un quadro di legalità. Se Johnny Depp fosse stato bandito dal recitare in un film o se il film avesse ricevuto un qualche ban, non saremmo stati qua a parlarne. Abbiamo visto il film di Maiwenn e abbiamo pensato che sarebbe potuto entrare in competizione. Questa polemica è nata dopo che la pellicola è stata annunciata per Cannes perché tutti sapevano che lui aveva fatto un film in Francia. Non so perché lei lo abbia voluto nel film, è una domanda che dovreste fare a Maiwenn. Per il resto, sono l’ultima persona in grado di poter discutere di questo. Se c’è qualcuno a cui non frega davvero niente di questo processo così pubblicizzato, sono io. L’unica cosa che m’interessa è Johnny Depp in quanto attore.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Variety

Classifiche consigliate