Con una dichiarazione che si colloca, ovviamente, fra il serio e il faceto, Brendan Fraser ha voluto chiedere scusa alla città e agli abitanti di San Francisco per uno stunt realizzato per le riprese di George re della giungla…? il ben noto film per famiglie del 1997 diretto da Sam Weisman.

Al Mill Valley Film Festival tenutosi qualche giorno fa in California, Brendan Fraser ha ricordato la scena della pellicola in cui il suo personaggio si arrampicava sul Bay Bridge per salvare un paracadutista che era rimasto impigliato nel ponte. La produzione dovette fermare il traffico tanto che, al tempo, alcuni giornali locali pensarono che si trattasse di un vero incidente.

Brendan Fraser racconta:

Quando stavamo girando George re della giungla…? George salva un paracadutista rimasto impigliato nel Golden Gate (l’attore, nel suo discorso, cita erroneamente il ponte sbagliato, ndr.). In pratica la Disney aveva appeso il manichino di un paracadutista al ponte.

Poi aggiunge:

Per girarlo, venne bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia. La mia roulotte era dall’altro lato in un parcheggio. Ricordo che stavo guardando il ponte. Con questo paracadutista finto appeso. Avevo la TV accesa, ero sintonizzato su Oprah. Il programma venne interrotto per un’edizione speciale del notiziario: stavano riportando la notizia del paracadutista appeso al ponte! Guardando gli elicotteri delle emittenti TV e la TV realizzai che qualcuno sarebbe finito nei guai con l’ufficio del sindaco perché non aveva richiesto i permessi. Posso solo chiedere scusa!

Qua sotto potete vedere la scena “incriminata”:

George re della giungla…? è disponibile in streaming su Disney Plus.

