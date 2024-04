La star di Succession Brian Cox ha recentemente partecipato come speaker all’HistFest, un evento di due giorni che celebra l’intersezione tra arte, accademici e storia, per promuovere la produzione teatrale del West End londinese di “Lungo viaggio verso la notte” in cui recita la parte principale.

E parlando d’intersezione fra storia e cinema, è finito a parlare di Napoleon, la pellicola di Ridley Scott in cui Joaquin Phoenix veste i panni di Napoleone regalando una performance che, secondo Brian Cox, è “terribile”.

È terribile. È una performance veramente terribile quella di Joaquin Phoenix. È davvero sconvolgente. Non so cosa stesse pensando. Penso che sia colpa sua, totalmente, e non credo che Ridley Scott lo abbia aiutato. Avrei interpretato il ruolo molto meglio di Joaquin Phoenix, ve lo assicuro. Puoi dire che ha una bella storia? No, non è vero, sono tutte bugie.”

Cox poi ha ironizzato sul nome di Phoenix:

Penso che abbia un nome appropriato. Joaquin… “wackeen” (mette in parallelo la pronuncia del suo nome con quella dell’aggettivo inglese “wacky”, ndr.)… eccentrico. È una sorta di performance stravagante la sua.

Parlando poi di un tema più volte affrontato anche da Ridley Scott durante la promozione di Napoleon, ovvero il sacrificare a fini spettacolari l’accuratezza storica, Brian Cox aggiunge qualche “complimento” a un kolossal storico che, in passato, stato sicuramente più fortunato di quello del regista di Alien, ovvero Braveheart di e con Mel Gibson (in cui era presente anche lo stesso Cox nei panni di Argyle Wallace):

Braveheart racconta un mucchio di sciocchezze. Mel Gibson è stato meraviglioso, ma sono tutte bugie. Non ha mai messo incinta la principessa francese. Quel film è una sciocchezza.

FONTE: The Standard

