Dopo l’uscita di Selfish di Justin Timberlake, una vera bufera ha circondato l’uscita del singolo del cantante, un tentativo di boicottaggio da parte soprattutto di una grossa fetta dei fan di Britney Spears.

Dopo il racconto che la cantante ha scritto della sua vita e di ciò che le è successo in The Woman in Me, menzionando anche i dettagli della sua storia con Timberlake, in molti hanno puntato il dito contro il cantante.

Nelle ultime ore, allora, Spears ha pubblicato un post sul suo account Instagram (al momento privato) in cui si è scusata con tutti coloro che potrebbe avere offeso e ha elogiato l’ultimo brano di Justin Timberlake:

Vorrei scusarmi per alcune delle cose che ho scritto nel mio libro. Se ho offeso qualcuno tra le persone a cui tengo, ne sono profondamente dispiaciuta, non era mia intenzione. Vorrei anche approfittane per dire quanto ami il nuovo singolo di Justin Timberlake, Selfish. È veramente stupendo e, cavolo, come mai ogni volta che vedo Justin e Jimmy Fallon insieme mi diverto così tanto?

La cantante ha fatto riferimento allo sketch del SNL con protagonisti Justin Timberlake e Jimmy Fallon, 2024 Election, che potete vedere qui di seguito:

