ha debuttato al primo posto nella classifica americana di venerdì: il film horror di Nia DaCosta, scritto da Jordan Peele e prodotto dalla MGM (Universal lo distribuisce con una finestra cinematografica di 21 giorni), ha raccolto 9.1 milioni di dollari di cui 1.9 alle anteprime di giovedì sera. Il remake del film degli anni novanta dovrebbe vincere il weekend: uscito in 3569 cinema, a questo punto potrebbe incassare più di 20 milioni di dollari, quando nelle previsioni si parlava di 15 milioni. Costato 25 milioni di dollari, Candyman è stato accolto molto bene dalla critica e ha ricevuto un punteggio CinemaScore B, piuttosto alto per un film horror, che dovrebbe riflettere un buon passaparola. Un’ottima notizia per il box-office americano, dopo che nelle ultime due settimaneaveva incoraggiato gli esercenti con un buon debutto e una buona tenuta.

E quest’ultimo continua a tenere bene: il film con Ryan Reynolds venerdì si è piazzato al secondo posto con 3.6 milioni di dollari (un calo del 30%). In tre giorni dovrebbe incassare altri 12/14 milioni, salendo a 80 milioni complessivi.

Terza posizione per PAW Patrol: The Movie, con 1.7 milioni di dollari che nel weekend si tradurranno in 6.5 milioni di dollari. Da notare poi al quarto posto Jungle Cruise, che nel corso del weekend dovrebbe sfiorare i 100 milioni di dollari al box-office. Chiude la top-five Don’t Breathe 2 (Man in the Dark 2) che domenica sfiorerà i 25 milioni complessivi.

Lunedì mattina vi aggiorneremo con l’analisi del weekend.

Fonte: BOM