L’amministratore delegato di Skydance Media, David Ellison, ha parlato dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori a Hollywood durante un botta e risposta alla conferenza Goldman Sachs Communacopia.

Ellison ha definito il processo creativo “una comunità” in cui “entrambe le parti in disaccordo hanno in realtà un bisogno reciproco per procedere. La mia speranza è quindi che si possa trovare un terreno comune in modo tale che tutti possano tornare al lavoro“.

Ha poi aggiunto:

Non siamo membri dell’AMPTP, ma alcuni dei miei più cari amici sono attori e sceneggiatori con cui lavoriamo per creare contenuti e al contempo lavoriamo praticamente con tutti i membri di AMPTP.

La Skydance, ricordiamo, ha accordi con la Paramount per i franchise di Mission: Impossible, Transformers, Star Trek e Top Gun: Maverick, ma ha lavorato anche con Netflix (The Old Guard, The Adam Project) e Amazon (Jack Ryan, Jack Reacher) senza contare che ha un accordo pluriennale con Apple per una serie di film live-action. Apple TV+, tra l’altro, è stata dimora del primo film animato targato Skydance, Luck, a cui seguirà Spellbound.

