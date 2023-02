Captain America 4, Anthony Mackie su Sam Wislon: “È l’unico personaggio senza superpoteri”

In una recente intervista con Empire, Anthony Mackie ha parlato del suo personaggio nei film dell’Universo Marvel che tornerà a interpretare in Captain America 4.

L’attore ha sottolineato che Sam Wilson non ha potuto “beneficiare” del siero del super soldato:

Sam è l’unico personaggio senza superpoteri, è soltanto un uomo normale che frequenta un mucchio di tizi bizzarri. Venendo da New Orleans, ho partecipato a un po’ di battaglie, ma il cuore e il carisma non mi hanno mai aiutato in quelle situazioni. Anzi, solitamente le ho prese. Perciò potrebbe essere un problema quando ti scontri con qualcuno come Thanos.

Qualche giorno fa, l’attore ha confermato quando inizieranno le riprese:

Inizieremo a girare tra un mese. Partiremo tra circa un mese, perciò siamo tutti impegnati negli ultimi preparativi e poi saremo pronti” ha commentato l’attore.



Captain America: New World Order sarà il 4° film della Fase 5 e uscirà il 3 maggio 2024, sarà seguito poi da Thunderbolts. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson.

Nel cast, oltre a Anthony Mackie, troviamo Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Shira Haas.