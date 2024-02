In Captain America 4, Danny Ramirez riprenderà i panni di Joaquin Torres, personaggio apparso nella serie The Falcon and the Winter Soldier. L’attore, che recentemente ha condiviso il suo entusiasmo per il film, ha ora parlato della sua esperienza sul set con Harrison Ford, volto di Thaddeus Ross.

Ecco le sue parole in un’intervista con CB:

Se c’è qualcuno di salace, è quell’uomo. Si presenta. È un professionista incredibile. È ovviamente una leggenda, ma permette a tutti di essere se stessi vicino a lui. Fa battute ogni volta che è presente. È in sintonia con l’ambiente, quindi sa quando fare una battuta, quando non farla, quando alleviare lo stress […] Alcune scene erano davvero emozionanti già solo per il fatto di farne parte con Harrison. Lui è l’attore preferito di mia madre. Così, quando ho capito che avrebbe partecipato a film, ho pensato: “Sarò il secondo attore preferito di questo film per mia madre“.

Captain America: New World Order sarà il 4° film della Fase 5: la data d’uscita è al momento prevista per febbraio 2025. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson. Nel cast, oltre a Anthony Mackie, troviamo Tim Blake Nelson, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Shira Haas.

Cosa ne pensate delle parole di Danny Ramirez su Harrison Ford sul set di Captain America 4? Lasciate un commento!

FONTE: CB

