Come noto, in Captain America 4 non sarà Chris Evans a vestire i panni del personaggio visto che il testimone – o meglio, lo scudo – è stato passato nelle mani di Anthony Mackie e del suo Sam Wilson.

Eppure, nel lungo profilo che gli è stato dedicato da GQ in vista dell’arrivo su Netflix di Pain Hustlers – Il business del dolore (GUARDA IL TRAILER), Chris Evans spiega di non escludere a priori di tornare ad avere a che fare con Captain America e il Marvel Cinematic Universe.

Quando gli viene domandato se tornerebbe a lavorare in quel mondo risponde:

Sì, forse. Non escludo nulla, perché è stata una bellissima esperienza. Tuttavia, sono anche molto selettivo. È qualcosa di cui vado fiero. Come ho detto, a volte mi sembra un sogno. Non voglio deludere nessuno e non l’accetto se mi sembra una mossa commerciale, se non è al livello delle attese o se mi sembra che non c’entri con quello che abbiamo fatto prima. Pertanto, non accadrà presto. Alla fine, spero davvero di recitare un po’ meno nella mia vita. Ho tante altre passioni. Non ho mai vinto un Oscar e non mi paragono ad altri nomi che sono in cima alla montagna. Però sono anche molto soddisfatto.