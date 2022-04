Una copia delcon la prima apparizione diè stata venduta all’asta a una cifra – quasi – da record. Un acquirente, rimasto anonimo, si è aggiudicato una copia delcon l’esordio disborsando l’esorbitante cifra di 3.1 milioni di dollari. Non è un record, ma poco ci manca: ad oggi il primato spetta ancora al fumetto con la prima apparizione di Spider-Man che, nel 2014, è stato battuto all’asta per 3.6 milioni di dollari.

Negli ultimi anni, le aste per i #1 dei fumetti con gli esordi di popolari icone Marvel o DC Comics si sono sempre aggirate su cifre molto elevate: Superman #1, nel 2014, è stato venduto a 3.3 milioni di dollari, mentre nel 2021 il debutto di Batman è stato piazzato a 2.2 milioni di dollari. w

Uscito il primo marzo del 1941 con testi e illustrazioni di Joe Simon e Jack Kirby, il primo fumetto di Captain America è quello con la leggendaria copertina che ritrae il Primo Vendicatore intento a prendere a pugni Adolf Hitler. Potete vederla qua sotto grazie al sito della Marvel:

Sul grande schermo, è stato Chris Evans a indossare i panni di Steve Rogers / Captain America nelle pellicole del Marvel Cinematic Universe. Il ruolo è ora passato nelle mani di Anthony Mackie prima in The Falcon and the Winter Soldier, la serie TV disponibile in streaming esclusivo su Disney Plus, e nel nuovo film di Captain America in arrivo prossimamente nelle sale.

Secondo alcuni rumour cominciati a gennaio del 2021 (ECCO I DETTAGLI), nonostante quello che abbiamo visto nell’epilogo di Avengers: Endgame, Chris Evans potrebbe comunque tornare nel Marvel Cinematic Universe in una pellicola su Nomad in cui dovrebbe apparire anche Scarlett Johansson.

