Recentementeha rivelato di aver avuto un ruolo indi Quentin Tarantino, ma che tuttavia non ha trovato spazio nel taglio finale.

Intervistato da Uproxx Roth ha parlato delle vicissitudini che hanno portato il regista a decidere di tagliarlo dal film:

Oh si. è divertente. In realtà quello che è successo è che mi ha convocato per interpretare un personaggio, una storyline del film che poi ha completamente eliminato. Ha tagliato quell’intera trama nel momento del montaggio perché quando ha fatto il primo è arrivato a una durata di quattro ore e mezza o cinque ore. E non voleva essere costretto a dividere in due parti il progetto.