Dopo i primi commenti social, sono arrivate le recensioni di Challengers e sono decisamente stellari: il film di Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Feist attualmente ha il 96% di giudizi positivi su RottenTomatoes, con un voto medio di 8.5/10, mentre su Metacritic ha addirittura un voto di 88/100.

Vi proponiamo alcuni estratti delle principali recensioni internazionali:

EW – Un grand slam di passione psicosessuale e tensione. “Challengers” è sostenuto da tre interpretazioni coinvolgenti e una regia giocosa e sperimentale, risultando fresco, esaltante ed energico.

Screen International – Un affascinante triangolo amoroso abbinato a un avvincente dramma sportivo, “Challengers” mostra Luca Guadagnino in veste di regista che piace al pubblico, presentando il suo film più puramente divertente.

Empire Magazine – Operando all’apice delle sue capacità, Luca Guadagnino si diverte come non mai con questa esplorazione praticamente sadica dell’ossessione incessante. È provocante, è appassionante, è un cinema straordinariamente eccitante.

IGN – Un film che rimbalza avanti e indietro nel tempo, “Challengers” di Luca Guadagnino costruisce le relazioni tra il suo trio tennistico principale in modi emozionanti e meticolosi. Arricchito da interpretazioni fisiche sfaccettate di Mike Faist, Zendaya e Josh O’Connor, il risultato è uno dei drammi più sexy ed elettrizzanti del 2024.

IndieWire – Questi competitori si sentono vivi solo quando sono uniti dall’intimità che nasce nel portarsi vicini ai limiti del loro desiderio. Il film euforicamente godibile di Guadagnino non concede tregua ai suoi personaggi finché anche la più avanzata tecnologia di rilevamento delle linee da tennis, Hawk-Eye, non sarebbe in grado di determinare il punto esatto in cui il tennis finisce e inizia il sesso.

THR – Intelligente, seducente e vibrante di tensione sessuale, “Challengers” è forse il film più piacevolmente puro di Luca Guadagnino fino ad oggi; è certamente il più leggero e giocoso.

Variety – Un altro regista avrebbe potuto mettersi in secondo piano per dare risalto alla storia, mentre Guadagnino sceglie una strada più audace, puntando sullo stile (e su una colonna sonora alla moda di Trent Reznor e Atticus Ross).

The Guardian – Momento dopo momento, battuta dopo battuta, scena dopo scena, “Challengers” offre sensualità e risate, intrigo e risentimento, e la firma di Guadagnino è evidente nell’intensità, nei primi piani e nelle incursioni musicali.

Ricordiamo che l’uscita è prevista per il 24 aprile in Italia e il 26 negli Stati Uniti.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Classifiche consigliate