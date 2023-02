Charlie’s Angels: Elizabeth Banks rivendica di essersi “assunta piena responsabilità” del film

Cocainorso, nuovo film di Elizabeth Banks, uscirà nelle sale statunitensi a fine mese e costituirà un importante banco di prova per la regista, che arriva dal sonoro flop del nuovo Charlie’s Angels (LEGGI LA RECENSIONE). Il film, arrivato nel 2019, a fronte di un budget di 48 milioni di dollari ne ha incassati poco più di 70 in tutto in mondo. La regista aveva avuto modo di commentare il risultato già al tempo della sua uscita nelle sale, accusando i cinecomic e l’attitudine “sessista” del pubblico nel momento in cui si scelgono i film da vedere in sala (qui le sue dichiarazioni). A distanza di anni, qualche mese fa è tornata sull’argomento, parlando degli errori commessi durante la campagna marketing (in quest’articolo le sue parole).

In una recente intervista con Variety per promuovere Cocainorso, Banks ha rilasciato una nuova dichiarazione in merito a Charlie’s Angels, che sembra andare controcorrente rispetto a quelle precedenti. Ecco le sue parole:

Mi sono assunta la piena responsabilità di Charlie’s Angels, non l’ha fatto nessun altro. Era tutto su di me e ho accettato volentieri, perché cos’altro avrei dovuto fare?

Ecco la sinossi del film:

Elizabeth Banks dirige la nuova squadra delle Charlie’s Angels. Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska lavorano per il misterioso Charles Townsend. Le Charlie’s Angels hanno sempre messo a disposizione le loro abilità di investigazione e di security e ora l’agenzia Townsend si sta espandendo a livello internazionale con le donne più intelligenti, coraggiose e addestrate di tutto il pianeta: varie squadre di ‘Angeli’, guidate ciascuna da un Bosley, si fanno carico dei più difficili lavori in tutto il mondo. Quando un giovane ingegnere vuota il sacco su una pericolosa tecnologia, gli ‘Angeli’ entrano in azione mettendo a rischio le loro vite per la salvezza di tutti

