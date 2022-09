Chiamami col tuo nome: Luca Guadagnino vuole girare un altro film incentrato sulla crescita di Elio

In occasione del Telluride Film Festival, Luca Guadagnino è tornato a parlare del suo desiderio di realizzare un seguito di Chiamami col tuo nome.

Il regista ha prima di tutto respinto la definizione di “sequel”, sottolineando che “i sequel sono un concetto americano” e ha poi aggiunto:

Parlerei più delle cronache di Elio, della storia di questo ragazzo che diventa un uomo. Voglio farlo.

Uscito nel 2007, Chiamami col tuo nome è diventato un best-seller ed è stato adattato per il cinema nel 2017 con un film che ottenuto l’Oscar per la miglior sceneggiatura adattata. Nella nostra intervista a Luca Guadagnino nel 2018, il regista ci aveva svelato come vorrebbe far iniziare il seguito, anche se nel frattempo molte cose sono cambiate, soprattutto in riferimento ad Armie Hammer.

