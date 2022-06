Chris Evans ha detto addio al suo iPhone 6s.

L’ex Caprtain America (che presto vedremo su Netflix in The Gray Man dei fratelli Russo), ha dato la triste notizia sul suo profilo Instagram.

RIP iPhone 6s. Abbiamo fatto una buona corsa insieme. Mi mancherà il tuo tasto Home.

Non mi mancheranno le battaglie per farti ricaricare nella notte. O le tue foto sgranate. I tuoi sbalzi improvvisi di batteria dal 100% al 5% per poi esaurirsi completamente in pochi minuti.

È stata una corsa sfrenata. Tranquillo, amico.