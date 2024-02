Non è una sorpresa che Christopher Nolan ritenga l’ingaggio di Robert Downey Jr come Iron Man “una delle scelte di casting migliori della storia”. Ne aveva già discusso all’Happy Sad Confused podcast durante la promozione di Oppenheimer la scorsa estate (ECCO I DETTAGLI).

La questione è risaltata fuori anche durante la lunga chiacchierata che l’acclamato filmmaker ha fatto con Stephen Colbert fatta, chiaramente, a margine delle varie iniziative mese in cantiere dalla Universal per aumentare il buzz intorno a Oppenheimer in vista degli Oscar.

Parlando di Robert Downey Jr e la Marvel dice:

Ho sempre desiderato lavorare con lui. Ho sempre visto questa sua incredibile bravura nel suo lavoro. E ha un tale carisma nel ruolo di Tony Stark. L’averlo scelto come Iron Man è una delle decisioni di casting più importanti mai prese nella storia dell’industria cinematografica. Come attore ha un’incredibile generosità d’animo. Ciò significa che quando è in una scena con altre persone si assicura che tutti stiano dando il meglio di sé, che tutti siano in grado di dare il loro miglior contributo. Li aiuta a chiarire i legami emotivi dei personaggi.

Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, le carriere di Robert Downey Jr e Christopher Nolan si sono già incontrate in passato, ai tempi di Batman Begins. All’epoca l’attore era stato preso in considerazione per la parte di Jonathan Crane/Spaventapasseri ma tutto si risolve in un nulla di fatto (ECCO I DETTAGLI).

Vi ricordiamo che la star è in corsa per l’Oscar come migliore attore non protagonista in Oppenheimer dove interpreta Lewis Strauss.

