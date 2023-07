Anche se, sulla carta, la sfida fra Oppenheimer e Barbie sembra latrice di una festosa occasione di viralità social battezzata Barbenheimer fatta di gente che, per lo meno negli Stati Uniti e nei paesi dove i film esordiranno nello stesso fine settimana, andrà a vedere entrambe le pellicole nello stesso giorno e nonostante una nuova dirigenza della Warner intenzionata a ricucire lo strappo con Christopher Nolan, pare proprio che il filmmaker inglese non sia contentissimo della sovrapposizione fra l’uscita della sua opera e di quella di Greta Gerwig.

A riportare queste voci è Insider che, nel corso di un’intervista col il regista, gli ha anche chiesto direttamente se abbia visto Barbie. La risposta di Christopher Nolan è stata un sintetico “No”.

Quando l’editor della testata gli domanda se tutta la questione del “Barbenheimer” sia nata anche come conseguenza della sua complicata relazione con la Warner, che da Insomnia in poi ha prodotto tutti i suoi film fino allo strappo avvenuto dopo Tenet che lo ha portato a collaborare con Universal per Oppenheimer, Christopher Nolan spiega con diplomazia:

Devi sapere che non risponderò a questa domanda. Posso solo dire che coloro che si preoccupano dell’esperienza cinematografica hanno desiderato un mercato affollato con molti film diversi, noi compresi. I cinema ora hanno una situazione del genere e noi che ci interessiamo ai film ne siamo entusiasti.

La testata riporta però che, in base a quello che ha captato nel dietro le quinte della questione, la realtà dei fatti sia molto meno conciliante, per lo meno a “casa Nolan” visto che Margot Robbie e Greta Gerwig, dal canto loro, hanno pubblicamente endorsato la pellicola concorrente dopo che anche Tom Cruise lo aveva fatto.

L’autore inglese sarebbe rimasto alquanto infastidito dalla decisione della Warner di piazzare Barbie in uno slot di luglio che, tradizionalmente, “appartiene” a lui. Gli stessi esercenti cinematografici americani, che tengono Christopher Nolan in grandissima considerazione visto il suo impegno a favore dell’esperienza del cinema in sala, avrebbero tentato di convincere la Warner Bros a spostare la data di Barbie, senza riuscirci.

Ora non ci resta che scoprire quale delle due pellicole otterrà la performance migliore al box-office.

Oppenheimer esce il 23 agosto al cinema. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Insider

