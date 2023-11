Nella lunga e interessante chiacchierata che Christopher Nolan ha fatto con Variety si è discusso anche della possibilità di vederlo di nuovo alle prese con una pellicola appartenente a un franchise nonché di vederlo ancora una volta collaborare con la Warner Bros, dopo aver lavorato a Oppenheimer con la Universal.

Sui franchise – ricordiamo fra l’altro che da tempo si rumreggia circa un suo possibile coinvolgimento nella saga di James Bond – dice:

Le idee arrivano da ogni parte. Ho fatto dei remake, ho realizzato adattamenti da fumetti e romanzi e ho scritto sceneggiature originali. Sono aperto a qualsiasi cosa. Ma come scrittore e regista, qualunque cosa faccia devo sentire di possederla completamente. Devo renderla originale per me: il seme iniziale di un’idea può venire da altrove, ma deve passare attraverso le mie dita sulla tastiera e uscire solo dai miei occhi.

Quando gli viene domandato se abbia visto o no The Batman di Matt Reeves aggiunge:

Se iniziassi a parlare di film tratti da fumetti, quello diventerebbe l’unico argomento del tuo articolo a cui le persone presterebbero attenzione.

Infine, l’acclamato filmmaker non chiude neanche la porta in faccia alla Warner, la major con la quale ha collaborato per quasi vent’anni prima di abbandonarla in favore della Universal a causa di come lo studio ha gestito le uscite cinematografiche e streaming durante la pandemia (ECCO I DETTAGLI):

È passata tanta acqua sotto i ponti. Oh sì, tornerei assolutamente a lavorare con loro. Pam, Mike e Zaslav stanno cercando di fare alcune cose fantastiche con quello studio, ed è incoraggiante osservare questa cosa.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Variety

Classifiche consigliate