In un’intervista con Insider, Christopher Nolan ha ricordato la reazione del pubblico in sala al finale di Inception. Il thriller fantascientifico uscito nel 2010 termina il maniera volutamente ambigua ed è ancora oggi al centro di molte speculazioni dei fan in merito alla sua interpretazione. Dominic “Dom” Cobb, il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio, sta ancora dormendo? Oppure quello che vediamo è vero? Il cineasta inglese, che recentemente ne ha fornito una nuova “spiegazione”, racconta di quando ha assistito ad alcune proiezioni del film in mezzo agli spettatori.

Ecco le sue parole:

Per quanto riguarda il sedersi tra la folla e vivere la fine del film, Inception è stato un tipo di finale davvero unico. Se mi intrufolavo nel retro del cinema quando il film era in programmazione e si arrivava alla fine, si sentivano enormi sussulti, gemiti, [si percepiva] la frustrazione. Era un mix incredibile e avevo la sensazione di dover andarmene prima che qualcuno si accorgesse della mia presenza. Quindi è stato un finale piuttosto notevole a cui il pubblico ha assistito nel corso degli anni.

Il cast di Inception è composto da Leonardo di Caprio, Tom Hardy, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard e Cillian Murphy. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Vi ricordiamo inoltre che il nuovo film di Nolan, Oppenheimer, sarà nei cinema italiani dal prossimo 23 agosto. Anche in questo caso, vi rimandiamo alla nostra scheda.

FONTE: Insider

