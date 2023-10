Lindsey Anderson Beer ha parlato con Screen Rant della decisione di coinvolgere un veterano dell’horror come Henry Thomas nel cast Cimitero vivente: Le origini, il film che arriverà ill 7 ottobre su Paramount+.

La regista ha spiegato che si è trattato di una scelta voluta:

È stata al 100% una scelta consapevole. Il tempo con i personaggi adulti è limitato, e io volevo personaggi che comunicassero in breve di aver già avuto a che fare con il male e che già sostenessero in qualche modo il peso del genere sulle loro spalle. Il discorso vale per Henry Thomas, ma anche per Pam Grier e il suo passato d’azione… sono persone che restituiscono immediatamente al pubblico la consapevolezza di aver assistito a un bel po’ di cose.