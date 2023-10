Screenrant ha intervistato Lindsey Anderson Beer a proposito di Cimitero vivente: Le origini, dal 7 ottobre solo su Paramount+.

La regista ha parlato della scelta di David Duchovny e ha risposto a una domanda sulla possibilità che l’attore sia stato scelto alla luce del suo ruolo in X-Files:

Non ci avevo pensato! Ottima osservazione, ed è buffo perché Mulder è assolutamente il tipo che investigherebbe. Ma no, [X-Files] non c’entra, quello a cui avevo pensato è Californication e a quanto fosse bellissimo come padre in quella serie. Volevo assicurarmi che chiunque interpretasse Bill Baterman lo facesse permettendo al pubblico di provare simpatia ed empatia per il personaggio, senza sembrare un cattivo che fa la scelta sbagliata. Credo apporti tanta gravitas e bellezza al ruolo, esattamente come in Californication. Dopo che ha letto la sceneggiatura, essendo un padre, si è sentito molto toccato dai temi e dal dolore affrontato da Bill Baterman, ne è entrato subito in connessione.