Si è svolta ieri sera la 60 esima edizione dei Cinema Audio Society Awards, i premi del sindacato degli artisti del sonoro a Hollywood. A dominare la serata Oppenheimer, che questa sera potrebbe vincere anche Motion Picture Sound Editors Awards, i premi del sindacato dei montatori del suono, puntando definitivamente all’Oscar al sonoro, che da qualche anno fonde l’ex Oscar al missaggio e l’ex Oscar al montaggio del suono. I candidati di quest’anno, oltre a Oppenheimer, sono Barbie, Ferrari, Killers of the Flower Moon e Maestro, tutti candidati anche al premio per il miglior sonoro in un film live action ai CAS Awards.

Sul fronte dell’animazione, il premio è andato a Spider-Man: Across the Universe, mentre 32 Sounds ha vinto il premio nella sezione documentari. The Last of Us, The Bear e Weird: The Al Yankovic Story hanno conquistato i premi dell’area televisiva.

Cinema Audio Society Awards 2024: tutti i vincitori

Film – live action

“Oppenheimer”

Production Mixer – Willie D. Burton CAS Re-Recording Mixer – Gary A. Rizzo CAS Re-Recording Mixer – Kevin O’Connell CAS Scoring Mixer – Chris Fogel CAS Foley Mixer – Tavish Grade Foley Mixer – Jack Cucci Foley Mixer – Mikel Parraga-Wills

Film – animazione

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Original Dialogue Mixer – Brian Smith Original Dialogue Mixer – Aaron Hasson Original Dialogue Mixer – Howard London CAS Re-Recording Mixer – Michael Semanick Re-Recording Mixer – Juan Peralta Scoring Mixer – Sam Okell Foley Mixer – Randy K. Singer CAS

Film – documentario

“32 Sounds”

Production Mixer – Laura Cunningham Re-Recording Mixer – Mark Mangini Scoring Mixer – Ben Greenberg ADR Mixer – Bobby Johanson CAS Foley Mixer – Blake Collins CAS

Film tv o miniserie

“Weird: The Al Yankovic Story”

Production Mixer – Richard Bullock CAS Re-Recording Mixer – Tony Solis Scoring Mixer – Phil McGowan CAS ADR Mixer – Brian Magrum CAS Foley Mixer – Erika Koski CAS

Serie tv – episodi da un’ora

“The Last Of Us”: S01 E01 When You’re Lost In The Darkness

Production Mixer – Michael Playfair CAS Re-Recording Mixer – Marc Fishman CAS Re-Recording Mixer – Kevin Roache CAS Foley Mixer – Randy Wilson

Serie tv – episodi da mezz’ora

The Bear: Season 2, Episode 7 “Forks“

Production Mixer – Scott D. Smith CASRe-Recording Mixer – Steve “Major” Giammaria CASADR Mixer – Patrick ChristensenFoley Mixer – Ryan Collison

Varietà, speciali, reality

100 Foot Wave: Season 2, Episode 5 “Lost at Sea”

Re-Recording Mixer – Keith Hodne

