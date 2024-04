All’inizio del decennio scorso, un nuovo biopic su Cleopatra, che avrebbe visto Angelina Jolie nei panni della protagonista, era in lavorazione a partire da uno script di Brian Helgeland. In una recente intervista con Inverse, quest’ultimo ha rivelato alcuni dettagli sul progetto mai andato in porto:

Sono stato il primo sceneggiatore di Cleopatra quando è stato sviluppato il film per Angelina Jolie, che è stato quasi realizzato. Non ho nulla a che fare con la versione attuale, a meno che non mi chiamino per usare la mia bozza.

Aveva elementi da thriller politico con omicidi e sesso, ma è un’epopea che si divide tra le sue storie d’amore con Cesare e Marco Antonio. Molti eventi reali mi hanno sorpreso mentre lo scrivevo. Per esempio, il giorno in cui Cesare fu assassinato – le Idi di marzo e tutto il resto – lei era a Roma. Stavano per partire per l’Egitto e il motivo per cui dovevano ucciderlo in quel momento era che lui stava andando via dalla città con lei. Questo è storicamente accurato ed era presente nella mia sceneggiatura. Lei scrive il discorso di Marco Antonio – “amici, romani, compatrioti” – perché lui non sa cosa dire, ma è lei a suggerglielo. È una sorta di modo per dire “vaffncu*lo” a loro, perché lei è abbastanza intelligente e lui no. Non ho idea se questo copione sia stato usato, ma sarei molto felice se lo fosse.

Vi ricordiamo infatti che da alcuni anni il film è nelle mani del regista Denis Villenueve e dello sceneggiatore David Scarpa (Napoleon). Secondo le ultime indiscrezioni, le riprese dovrebbe partire nel corso del 2024 e nei panni di Cleopatra vedremo un’attrice sulla cresta dell’onda: qui tutti i dettagli. La vita della celebre regina è stata trasposta più volte sul grande schermo: la pellicola più celebre è senza dubbio quella del 1963 con Elizabeth Taylor.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere il film di Cleopatra con Angelina Jolie? Lasciate un commento!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

FONTE: Inverse

Classifiche consigliate