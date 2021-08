Qualche giorno faha annunciato , in occasione del suo 51° compleanno, l’inizio delle riprese di

Il regista e attore ha parlato del progetto durante il suo ultimo podcast, svelando qualche dettaglio:

È sia in bianco e nero che a colori. La premessa del film, naturalmente, è che girano un film, perciò quello è in bianco e nero. Clerks III è a colori, ma diventa in bianco e nero quando girano la loro versione di Clerks, chiamata Inconvenience, che era il titolo originale di Clerks. Ci sono molti di noi che replicano le scene più iconiche di Clerks, e la cosa bella è che vengono rifatte dalle stesse persone, anche se siamo tutti così dannatamente vecchi.

Smith dirigerà il film su una sua stessa sceneggiatura.

Durante un’intervista a ottobre 2019 per promuovere Jay and Silent Bob Reboot, Kevin Smith ha spiegato che la trama di Clerks 3 sarà in gran parte ispirata al tragico evento che ha avuto un grande impatto sulla sua vita a febbraio 2018, l’attacco di cuore che lo ha quasi ucciso. Nel film, a seguito di un grave attacco di cuore, Randal (Jeff Anderson) arruola Dante (Brian O’Halloran), Elias (Trevor Fehrman ), Jay (Jason Mewes) e Silent Bob (Smith) per realizzare un film che immortali la sua vita nel minimarket da cui tutto ha avuto inizio.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!