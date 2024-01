Lunedì scorso, vi avevamo riportato le critiche di Taraji P. Henson alla produzione di Il colore viola, musical diretto da Blitz Bazawule. In particolare, l’attrice aveva raccontato come avesse dovuto lottare per assicurarsi di essere pagata equamente e fare in modo che i suoi colleghi avesse accesso a richieste semplici come cibo o autisti per il set. Sul web, si è così iniziato a parlare di un ipotetica faida creatasi tra lei e Oprah Winfrey, produttrice della pellicola. In un’intervista con ET, quest’ultima ha commentato la questione, negando ogni accusa e spiegando il suo punto di vista:

Vorrei solo dire che a proposito di questa storia di Taraji… Ho sentito che ero in tendenza [sui social]. La gente diceva che non stavo sostenendo Taraji. Taraji stessa vi dirà che sono stata la più grande sostenitrice di questo film. L’ho sostenuto non dietro le quinte, ma anche provvedendo a tutto ciò di cui tutti avevano bisogno. Così, ogni volta che sentivo che c’era qualcuno che necessitava di qualcosa, non mi occupavo del budget, perché è la Warner Bros che lo fa, è così che funziona lo studio system. Come produttori, tutti ricevono il loro stipendio, che viene negoziato dal team. E così, ogni volta che sentivo che c’era un problema, un problema con le automobili o con il cibo, intervenivo e facevo tutto il possibile per risolverlo. E credo che anche Taraji garantirebbe per questo e direbbe che è vero.

Il colore viola è uscito negli Stati Uniti il 25 dicembre, mentre in Italia arriverà quest’anno.

