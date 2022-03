Sono passati diversi mesi da quandohanno annunciato ufficialmente il sequel di

La pellicola approderà su Disney+ nell’autunno 2022, ma sembra che sia ancora necessario dare qualche ritocco al film.

Come riportato in esclusiva da Disinsider, il mese prossimo a New York City partiranno delle riprese aggiuntive. Si tratta di una pratica molto comune a Hollywood, ma sembra che in seguito a delle proiezioni di prova non convincenti, la produzione abbia deciso di fare qualche modifica alla pellicola.

Per il momento non è chiaro se la cosa avrà un impatto sulla data di uscita, ma vi terremo aggiornati.

Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden e Idina Menzel faranno parte del cast del progetto.

Nella storia, Giselle (Amy Adams), Robert (Patrick Dempsey) e la figlia Morgan sono intenti a trasferirsi in una nuova casa in periferia. Quando però iniziano a presentarsi i primi problemi, Giselle esprime il desiderio di trasformare la sua vita in una favola perfetta. Tuttavia l’incantesimo si ritorce contro la protagonista e Giselle dovrà fare una corsa contro il tempo per salvare la propria famiglia e il regno di Andalasia prima che l’orologio segni la mezzanotte.

