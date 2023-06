Mesi fa, abbiamo appreso che la Warner pareva intenzionata a dare vita ai sequel di due storiche pellicole del primo decennio degli anni duemila, casualmente entrambe dirette da Francis Lawrence, ovvero Constantine 2 e Io sono leggenda 2.

Lo status dell’ultimo dei due citati pare però decisamente più chiaro di quello di Constantine 2. Anche Keanu Reeves, durante gli impegni stampa per John Wick 4, aveva dichiarato di non essere sicuro che il film si farà davvero ma di sperarci molto.

E a non sapere nulla di preciso circa lo stati dei lavori della pellicola è anche uno dei produttori della prima iterazione, Lorenzo di Bonaventura. Di Bonaventura è stato interpellato in merito a margine della promozione stampa di Transformers: il risveglio.

Il producer spiega infatti:

Non lo so. Non sono così strettamente coinvolto nel suo sviluppo come con altri film, ergo non so in che fase si trovi al momento.