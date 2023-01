Creed III: Michael B. Jordan sulle difficoltà maggiori legate all’essere sia attore che regista

In occasione di un’ospitata da Jimmy Fallon, Michael B. Jordan ha parlato di Creed III, terzo capitolo della saga spin-off di Rocky (qui il trailer) che segna il suo debutto dietro alla macchina da presa.

L’attore ha parlato proprio delle difficoltà legate all’essere sia attore che regista del film, sottolineando di aver tratto alla fine la cosa a suo vantaggio:

Visto che però mi sono ritrovato nel bel mezzo del ring, a volte è stato più facile, perché ho potuto dirigere mentre recitavo. Se avevo bisogno che il mio avversario fosse in un punto preciso, mi muovevo in avanti e ottenevo l’inquadratura che volevo.

Ha poi aggiunto:

È stato un dono e una maledizione. Ci sono stati otto film prima, si possono girare gli incontri in così tanti modi diversi, e visto che mi sono ritrovato in un angolo mi sono sentito costretto a essere più creativo e a pensare fuori dagli schemi per girare in modo unico. E poi ho avuto l’enorme influenza degli anime.