Creed III: Michael B. Jordan spiega perché l’anime “Hajime no Ippo” è una fonte d’ispirazione per il film

Creed III, terzo capitolo della saga spin-off di Rocky (GUARDA IL TRAILER) segna il debutto dietro alla macchina da presa di Michael B. Jordan, anche interprete del protagonista. In un’intervista per l’ultimo numero di Total Film, l’attore-regista ha spiegato di voler usare la sua passione per gli anime come un’influenza per il film, citando in particolare Hajime no Ippo. Ecco perché:

Degli anime sulla boxe come Hajime no Ippo, mi piace molto il dialogo interiore dei personaggi su ciò che accade sul ring. Per me era molto importante vedere i percorsi emotivi di Donnie e Damian in quelle scene, e l’anime ha sicuramente giocato un ruolo importante con questa ispirazione.

Adattamento dell’omonimo manga, Hajime no Ippo è andato in onda originariamente in Giappone dal 2000 al 2002, per un totale di 76 episodi. Il protagonista della storia è Ippo Makunouchi, uno studente delle superiori costretto ad aiutare sua madre a gestire l’azienda ittica di famiglia e vittima di continui episodi di bullismo. In una di queste occasioni, viene salvato da un pugile professionista, Takamura, e così deciderà di seguirne le orme, iniziando gli allenamenti per diventare lui stesso un pugile.

Per quanto riguarda Creed III, vi ricordiamo che sarà nei cinema italiani il 2 marzo 2023.

