Creed III, uscito nelle sale lo scorso marzo, ha segnato l’esordio alla regia di Michael B. Jordan, anche interprete del protagonista. In un’intervista con Deadline insieme a buona parte del suo team creativo, quest’ultimo ha rivelato i tre fattori che lo hanno spinto a passare per la prima volta dietro la macchina da presa per lo spin-off di Rocky:

Penso che sia iniziato con Ryan Coogler [regista del primo film], il fatto di vederlo iniziare il franchise e vedere qualcuno che mi assomigliava, che aveva la mia stessa età, dirigere un franchise importante come questo mi ha dato un po’ di fiducia, e abbiamo avuto delle conversazioni in merito con lui che mi ha detto: “Mike, devi passare dietro la macchina da presa, prima o poi, e quale modo migliore per farlo se non con un film come questo?”. Inoltre, ha giocato un ruolo fondamentale il fatto che questa è l’unica volta che ho interpretato un personaggio per tre volte. Lo conoscevo molto bene ormai, il suo mondo, la sua famiglia e alla terza volta nei suoi panni, nessuno conosce il personaggio più di me. Ho pensato che fosse il momento giusto per portare la famiglia Creed nella direzione in cui la vedevo andare, e, sapendo questo, ho potuto mettere insieme una squadra di persone con cui avevo già lavorato in precedenza, con cui ero in sintonia, specialmente [il direttore della fotografia] Kramer [Morgenthau]. Credo che Kramer abbia avuto un ruolo importante in questo, perché questo è il quarto film che facciamo insieme e abbiamo sviluppato un’intesa tale che sapevo che mi avrebbe sostenuto in molti modi, insieme al [produttore] Irwin Winkler che mi ha dato le chiavi. Con Sly Stallone e il franchise di Rocky, e ora con i film di Creed, questo è un mondo che esiste. Quindi è stato necessario che tutte queste cose si unissero in modo concreto perché mi sentissi davvero a mio agio nel mettermi dietro la macchina da presa e raccontare la storia.

Il film infatti spinge il franchise in nuove direzioni, soprattutto perché è il primo capitolo il suo capostipite. Questo orizzonte è segnalato anche dalla componente musicale, come ha spiegato il compositore Joseph Shirley:

Creed III è il primo passo verso una nuova direzione per questo franchise, ed è così che Michael lo immaginava, e tutti stavano lavorando per raggiungere questo obiettivo. Quindi, ora che non c’è Sylvester Stallone in questo film in particolare, dovevamo essere autoreferenziali rispetto agli altri film di Creed, rispetto alle fanfare musicali di Rocky e così via. Abbiamo fatto riferimento a [il compositore di Rocky] Bill Conti alla fine del combattimento finale, in un modo che definirei davvero commovente, perché è necessario che sia così. È una risposta condizionata, ma la vuoi e ne hai bisogno, e avere quel tema davvero speciale di Bill Conti, “Going the Distance”, ha significato molto, per noi, alla fine di quell’incontro finale.

Creed 3 è uscito nei cinema italiani dal 2 marzo. Nel cast anche Tessa Thompson, Wood Harris, Florian Munteanu, Mila Kent, Phylicia Rashad. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Seguici anche su TikTok!

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate