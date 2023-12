Uscito al cinema la scorsa primavera, Creed III vede l’esordio dietro la macchina da presa di Michael B. Jordan. Recentemente, Variety ha organizzato una chiacchierata da remoto con alcuni dei realizzatori del film, dove sono emerse interessanti riflessioni. Il co-sceneggiatore Zach Baylin, in particolare, ha motivato l’introduzione di un nuovo personaggio, Damian (Jonathan Majors), amico d’infanzia del protagonista Adonis:

Abbiamo iniziato a parlarne tutti insieme e credo che Ryan [Coogler, regista del primo Creed] abbia avuto il germe di quell’idea e di quel personaggio. E poi [lo abbiamo introdotto] grazie alla collaborazione tra me e Keenan [Coogler, co-sceneggiatrice], alle nostre conversazioni con Michael e alla volontà di tutti di spingere la storia del terzo film in una nuova direzione che fosse davvero incentrata su Adonis e sulle sue relazioni Penso che i primi due capitoli del franchise abbiano fatto un lavoro davvero straordinario nell’utilizzare l’iconografia dei precedenti film di Rocky e quelle relazioni. Ma credo che tutti qui fossero interessati a cercare di fare qualcosa di molto personale per Adonis in una storia nuova.

Jordan si è invece soffermato sullo scontro finale tra Adonis e Damian, dove emerge il suo amore per gli anime. Ecco un retroscena sulla sua realizzazione:

Sono orgoglioso che questo film sia in “quattro lingue” nel senso che c’è l’inglese, c’è lo spagnolo, c’è la lingua dei segni e poi c’è il combattimento, che è la nostra quarta lingua in questo film. E in quel combattimento, a un certo punto, ero sul punto di trattare i pugni come un dialogo. A un certo punto c’erano i sottotitoli nella parte inferiore dello schermo, e ci siamo chiesti se leggerli avrebbe distratto troppo il pubblico… Ci siamo detti: “Forse no, ma l’essenza e lo spirito di questo film è in un certo senso la tragedia greca“. C’è un’arte performativa in corso ed è un’emozione allo stato puro.

La produttrice Elizabeth Raposo infine spiega quello che è secondo lei la ragione del grande successo della pellicola:

Non importa quali siano i problemi che affronti, puoi superarli e qualunque essi siano – può essere qualcosa di incredibilmente impegnativo o qualcosa che lo è stato – puoi superarli. E credo che per me, come spettatrice e fan di questo film, questo sia il suo messaggio universale.

Creed 3 è uscito nei cinema italiani dal 2 marzo. Nel cast anche Tessa Thompson, Wood Harris, Florian Munteanu, Mila Kent, Phylicia Rashad. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Variety

