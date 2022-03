Che i lavori sufossero già stati avviati lo sapevamo già perché era stato lo stesso regista della pellicola, Craig Gillespie, a confermarcelo durante la nostra intervista fatta con lui al junket virtuale di Pam & Tommy, la serie TV con Sebastian Stan e Lily James disponibile in streaming su Disney Plus.

Quando gli abbiamo fatto una domanda proprio su Crudelia 2 ci ha confermato, senza aggiungere molto altro, di essere effettivamente già al lavoro sul sequel della pellicola Disney con Emma Stone.

Ultima domanda. Hai già cominciato a lavorare su Crudelia 2? Sai già cosa vuoi ottenere col film? Ti dico solo: sì. E poi: no.

Più di recente, dal red carpet della Notte degli Oscar nello specifico (Via Comic Book) è arrivato qualche dettaglio aggiuntivo grazie alla dichiarazione fatta da Nadia Stacey e Julia Vernon, le make up artist della pellicola. Le due, che torneranno al lavoro anche per il nuovo capitolo hanno, detto che la sceneggiatura è in fase di scrittura poi, specificando di non conoscere ancora alcun dettaglio della storia, hanno detto di sperare che la pellicola possa essere ambientata negli anni ottanta in maniera tale da poter esplorare quella decade col trucco e parrucco del film.

In questa pagina trovare la nostra intervista fatta con Nadia Stacey durante il junket virtuale di Crudelia dello scorso maggio.

Per tutte le informazioni su Crudelia non dovete fare altro che visitare la nostra scheda del film!

La redazione di BadTaste è anche su Twitch!