Una linea d’abbigliamento ufficialmente ispirata aha scatenato polemiche a causa della decisione della Disney di non coinvolgere la costumistain nessuna delle fasi della realizzazione.

La mossa ha messo la Costume Designers Guild sul piede di guerra, come si legge in una dichiarazione rilasciata a Variety:

In quanto costumisti, il nostro operato ha una vita oltre lo schermo. Il nostro lavoro viene riprodotto per giocattoli, costumi, collezioni di moda e altro. Non solo non ci viene concesso di avere percentuali sui profitti del merchandise, ma non veniamo neanche accreditati per il lavoro che facciamo con i progetti originali.

Beavan ha raccontato a Variety di essere stata inizialmente coinvolta dalla Disney per un progetto parallelo e una collezione di moda. Finita la produzione e con il Covid-19 di mezzo, la costumista non ha ricevuto più aggiornamenti in proposito. Poi il mese scorso, qualcuno le ha fatto vedere un post su Instagram di Rag & Bone che promuoveva una collezione ispirata a Crudelia.

“Ero un po’ inorridita” ha raccontato Beavan dalla sua casa a Londra, dove sta lavorando per il prequel di Mad Max su Furiosa. “La questione è che Crudelia è la storia di due stiliste che combattono praticamente a colpi di moda, perciò ho trovato molto irrispettosa quella scelta“.

Beavan non è la prima costumista a essere messa da parte quando si parla di merchandise legato all’uscita din un film. Solamente l’anno scorso è successa la stessa cosa a una collezione ispirata a Birds of Prey, per cui non è stata coinvolta Erin Benach.

