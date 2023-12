Dal gennaio 2022 non abbiamo notizie sul sequel di Crudelia, che la Disney aveva messo in cantiere poco dopo l’uscita del primo film nella primavera del 2021. All’epoca, il regista Craig Gillespie ci aveva confermato di essere al lavoro sul film, mentre ora a parlare è lo sceneggiatore Tony McNamara, che, in un’intervista con Screenrant, spiega quale versante del personaggio gli piacerebbe approfondire in un’eventuale seguito. Ecco le sue parole:

È interessante il fatto che alla fine del primo film Cruella abbia il potere e la facoltà di agire. Ci domandiamo: “E ora cosa se ne fa?”. Nella tua vita, se improvvisamente ottieni la facoltà di agire e il potere di farlo, come eserciti queste capacità? Che cosa cercherai ora? Cruella aveva una sorta di conflitto tra il passato e la famiglia, con la sua nuova famiglia. Credo che nel secondo film questo sia un aspetto che potrebbe essere esplorato. Se ci sarà un secondo film.

FONTE: ScreenRant

