Universal Italia presenta alle Giornate professionali un listino di film importanti a partire da Una donna promettente fresco vincitore di Oscar e per finire con l’atteso nuovo capitolo della saga

UNA DONNA PROMETTENTE (13 maggio)

Regia: Emerald Fennell

Cast: Carey Mulligan, Bo Burnham, Laverne Cox

Tutti dicevano che Cassie (Carey Mulligan) era una giovane donna promettente… fino a quando un misterioso evento le ha fatto improvvisamente saltare tutti i piani per il futuro. Ma nulla nella vita di Cassie è quello che sembra: maliziosa, intelligente, astutamente seducente, vive una doppia vita. Ora, un incontro inaspettato sta per dare a Cassie la possibilità di correggere gli errori del passato.

Il film ha ottenuto 5 candidature a Premi Oscar®, 4 candidature a Golden Globes, 6 candidature a BAFTA. Il film ha vinto il Premio Oscar® come Miglior Sceneggiatura Originale.

FREAKY (27 maggio)

Regia: Christopher Landon

Cast: Vince Vaughn, Kathryn Newton, Alan Ruck

Dopo aver scambiato i corpi con un serial killer squilibrato (Vince Vaughn), una giovane ragazza del liceo scopre di avere meno di 24 ore prima che il cambiamento diventi permanente.

SPIRIT IL RIBELLE (17 giugno)

Regia: Elaine Bogan, Ennio Torresan

La vita di Lucky Prescott cambia per sempre quando si trasferisce dalla sua casa in città a una piccola città di frontiera e fa amicizia con un mustang selvaggio di nome Spirit.

VOYAGERS (24 giugno)

Regia: Neil Burger

Cast: Colin Farrell, Tye Sheridan, Isaac Hempstead Wright

Il film di genere Sci-fi thriller adrenalinico è scritto e diretto da Neil Burger (DIVERGENT). VOYAGERS è ambientato in un futuro in cui gli esseri umani sono in pericolo e, per riuscire a sopravvivere, un gruppo di persone viene incaricato di partire per colonizzare un pianeta lontano. Nel corso della missione, però, il gruppo scopre alcuni segreti sconvolgenti e decide così di non seguire più le regole che sono state imposte loro, dando vita così a un viaggio all’insegna del caos, in cui i protagonisti si trovano a esplorare la loro natura più primitiva.

IO SONO NESSUNO (1 luglio)

Regia: Ilya Naishuller

Cast: Connie Nielsen, Bob Odenkirk, Christopher Lloyd

Il film diretto da Ilya Naishuller, segue la storia di Hutch Mansell (Bob Odenkirk), un uomo oppresso, un marito che non viene considerato e un papà sottovalutato, quel tipo di persona anonima che non si fa mai notare, un signor “nessuno”.

Quando una notte due ladri fanno irruzione nella sua casa in periferia, l’uomo non fa nulla per difendere suo figlio adolescente Blake (Gage Munroe) e sua moglie Becca (Connie Nielsen). Così facendo Hutch delude e allontana ancora di più la sua famiglia. Questo episodio scatenerà in Hutch una rabbia a lungo repressa, facendogli scoprire abilità letali e portando alla luce oscuri segreti per i quali nel corso degli anni l’uomo aveva a lungo lottato per tenere nascosti. Hutch si troverà così ad andare contro un pericoloso avversario che minaccia la sua famiglia…

LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE (8 luglio)

Regia: Everardo Gout

Cast: Ana de la Reguera, Will Patton, Josh Lucas

Il film è il quinto ed ultimo capitolo del franchise de “LA NOTTE DEL GIUDIZIO”.

La storia si sviluppa un anno dopo gli eventi raccontati ne LA NOTTE DEL GIUDIZIO – ELECTION YEAR (terzo capitolo della saga).

I due protagonisti del film, Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta), in fuga da un cartello della droga in Messico, trovano sollievo in un ranch in Texas. La loro pace non durerà molto perché un gruppo di ribelli, durante la notte dello “Sfogo”, decide arbitrariamente di prolungare il tempo previsto dalla legge per infrangere ogni regola e dare libero sfogo alla violenza e ad azioni malvagie senza essere puniti.

OLD (21 luglio)

Regia: M. Night Shyamalan

Cast: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Thomasin McKenzie

Invecchiare è una sfida, ma cosa succede se accade a una velocità assolutamente fuori dalla norma, tanto da diventare spaventosa? È l’efficace spunto narrativo che nutre il thriller psicologico “OLD”, nuovo film di M. Night Shyamalan. Durante il Super Bowl 2021 è andato in onda il primo teaser trailer, che ha presentato il cast principale e ha intrigato non poco gli spettatori.

La trama racconta di una famiglia in vacanza su un’isola tropicale, che si sta concedendo sole e relax sulla morbida sabbia di una spiaggia isolata. Sembra tutto perfetto fino a quando diventa chiaro che stanno tutti invecchiando rapidissimamente e che, stando a un rapido calcolo, la loro intera vita rischia di essersi ridotta a un unico giorno. Cosa sta succedendo? E c’è un modo per impedire che la morte sopraggiunga?

Sceneggiatura e regia sono state firmate da M. Night Shyamalan, che per scrivere il copione ha preso spunto dal fumetto “Sandcastle”’, di Pierre Oscar Levy e Frederik Peeters.

UNO DI NOI (29 luglio)

Regia: Thomas Bezucha

Cast: Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville

Torna al cinema la coppia Kevin Costner, Diane Lane. Al centro della storia di LET HIM GO ci sono George Blackledge (Costner) e sua moglie Margaret (Lane) che decidono di partire dal loro ranch nel Montana dopo la morte del figlio per cercare di recuperare il loro unico nipote. Il ragazzo vive con una famiglia criminale nel Dakota, comandata da Blanche Weboy (Lesley Manville). La donna ovviamente non ha alcuna intenzione di lasciar andare il ragazzo, costringendo i suoi nonni ad azioni e decisioni perentorie.

ALL MY LIFE (5 agosto)

Regia: Marc Meyers

Cast: Jessica Rothe, Harry Shum Jr., Ever Carradine

Il film racconta di un uomo di origine asiatica e di una donna caucasica che si fidanzano quando l’uomo scopre di avere un cancro e solo un anno di vita. I due continuano con i loro piani di sposarsi comunque, giurando di vivere la vita al massimo fino alla sua morte

ALL MY LIFE è basato sulla vera storia d’amore di Solomon Chau e Jennifer Carter, che stavano progettando di sposarsi il 21 agosto 2015, ma, per una triste ironia, quel giorno è finito per essere il giorno del funerale di Chau. Chau ha scoperto durante il fidanzamento che aveva un cancro al fegato e la coppia ha deciso di anticipare il matrimonio, dando loro quattro mesi di vita matrimoniale prima della sua morte. 5

I CROODS 2 UNA NUOVA ERA (12 agosto)

Regia: Joel Crawford

I CROODS 2, film diretto da Joel Crawford, è il sequel del primo film del 2013, che ha incassato in tutto il mondo quasi 600 milioni di dollari, che parla dei Croods, la famiglia di uomini di Neanderthal alle prese con mille avventure nella bestiale Preistoria. In questo nuovo capitolo dovranno fare i conti con un clan rivale, formato dalla famiglia dei Bettermans. Quest’ultimi, infatti, sostengono di essere più evoluti e di conseguenza migliori dei preistorici Croods…

FAST & FURIOUS 9 (18 agosto)

Regia: Justin Lin

Cast: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, John Cena, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Lucas Black

Auto veloci, sequenze spettacolari e personaggi iconici: la saga di Fast and Furious è nel cuore degli appassionati da quasi 20 anni!

F9 è diretto da Justin Lin, già dietro la macchina da presa degli altri capitoli TOKYO DRIFT (2006), SOLO PARTI ORIGINALI (2009), FAST & FURIOUS 5 (2011), FAST & FURIOUS 6 (2013). Il film riprende dopo gli eventi di FAST & FURIOUS 8 (2017). Dom Toretto (Vin Diesel) dovrà affrontare suo fratello minore Jakob (John Cena, l’ex campione WWE, new entry della saga), assassino che lavora con il vecchio nemico Cipher (Charlize Theron). Il cast comprende anche Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Helen Mirren e Ludacris.

DEAR EVAN HANSEN (23 settembre)

Regia: Stephen Chbosky

Cast: Ben Platt, Julianne Moore, Kaitlyn Dever

Il film diretto da Stephen Chbosky ( regista anche di WONDER e sceneggiatore di titoli di successo come WONDER, LA BELLA E LA BESTIA e IO SONO INFINITO), è l’adattamento cinematografico del musical vincitore di Tony award e Grammy su Evan Hansen, un liceale (Ben Platt) affetto da disturbo d’ansia sociale e il suo viaggio alla scoperta di sé e all’accettazione in seguito al suicidio di un compagno di classe.

NO TIME TO DIE (30 settembre)

Regia: Cary Joji Fukunaga

Cast: Daniel Craig, Rami Malek, Ana de Armas, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes

Ancora una volta Daniel Craig indossa lo smoking su misura di James Bond e si cala nel suo ruolo più famoso quello dell’agente segreto di Sua Maestà per affrontare nel film NO TIME TO DIE un avversario terribile (Rami Malek) che minaccia il mondo intero. Insomma siamo davanti alla sfida classica tra 007 e il supercattivo di turno in una partita a scacchi che vede come campo di gioco alcuni dei luoghi più suggestivi del pianeta. 25simo film dedicato all’iconico personaggio ideato dalla penna di Ian Fleming e 5° episodio della saga che vede nei panni di 007 proprio Daniel Craig, NO TIME TO DIE, diretto da Cary Fukunaga (acclamato regista della serie TV TRUE DETECTIVE), ci mostra in realtà un agente segreto oramai in pensione.

James Bond infatti dopo l’avventura che il pubblico conosce come SPECTRE si è ritirato in Giamaica per vivere con la sua amata Madeleine Swann che ha il volto della bellissima attrice francese Lea Seydoux. A richiamarlo all’azione non è l’MI6, ma l’amico della Cia, Felix Leiter, l’attore Jeffrey Wright, che abbiamo visto in questo ruolo anche in CASINO ROYALE e in QUANTUM OF SOLACE. Ma dietro la scomparsa di uno scienziato si nasconde un complotto mortale.

BABY BOSS 2: AFFARI DI FAMIGLIA (7 ottobre)

Regia: Tom McGrath

BABY BOSS 2, diretto da Tom McGrath (già regista di BABY BOSS, e di tutti i MADAGASCAR) è la commedia animata sequel del film del 2017 campione d’incassi e nominata agli Oscar®, BABY BOSS.

BABY BOSS 2: AFFARI DI FAMIGLIA è ambientato diversi anni dopo il primo film e vede i due protagonisti, Tim e Baby Boss Ted ormai adulti. Il film racconta la storia di una famiglia, formata dal padre Tim, la madre Carol e due figlie, il genio Tabitha e la piccola Tina, l’ultima arrivata.

Vivono in periferia e sembrano una comune famiglia, ma in verità Tabhita frequenta il Centro Acorn per Bambini Dotati ed è la migliore del corso. La bambina segue da tutta la vita un modello, suo zio Ted, un uomo sagace e molto intelligente. Suo padre, però, è preoccupato per lei e crede che Tabitha non stia vivendo a pieno la sua infanzia, perché troppo impegnata a comportarsi come una bambina geniale.

Ma accade qualcosa di inaspettato in famiglia: la piccola Tina rivela di essere un’agente segreto del BabyCorp in incognito. È stata inviata in missione per scoprire se la scuola di Tabitha e soprattutto il suo fondatore, il Dr. Edwin Armstrong, nascondano qualche oscuro segreto. La famiglia dei Templeton si ritrova ancora una volta riunita e pronta a scoprire quali sono le priorità all’interno di un nucleo familiare

HALLOWEEN KILLS (14 ottobre)

Regia: David Gordon Green

Cast: Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Judy Greer

La saga di Michael Myers e Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) continua nel prossimo capitolo emozionante della serie HALLOWEEN. I 3 capitoli del film horror prodotto da BLUMHOUSE, vedranno come regista David Gordon Green produttore esecutivo e consulente creativo John Carpenter.

ULTIMA NOTTE A SOHO (4 novembre)

Regia: Edgar Wright

Cast: Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith

ULTIMA NOTTE A SOHO, film diretto da Edgar Wright, è la storia di una ragazza, Eloise (Thomasin McKenzie, JOJO RABBIT), fan ossessionata di Sandy (Anya Taylor-Joy, vincitrice del Golden Globe® 2021 per la migliore interpretazione femminile in una serie tv LA REGINA DI SCACCHI, attrice anche in SPLIT, GLASS, EMMA), una cantante degli anni Sessanta. Pur di incontrare il suo idolo, la giovane riesce misteriosamente a rivivere quel decennio musicale. Ma la Londra degli anni ’60 non è un posto tranquillo come Eloise immagina e il suo viaggio nel tempo avrà delle terribili conseguenze.

BELFAST (11 novembre)

Regia: Kenneth Branagh

Cast: Jamie Dornan, Judi Dench, Caitriona Balfe, Ciarán Hinds

Nuovo dramma a sfondo politico scritto e diretto da Kenneth Branagh, che vede nel cast le presenze di Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan e Ciaran Hinds.

BELFAST è incentrato sulla storia di un ragazzino che vive la sua infanzia durante il tumulti dei tardi anni ’60 nell’Irlanda del Nord. Dornan e Balfe impersoneranno una coppia della working class, mentre Dench e Hinds vestiranno i panni dei loro arzilli e ironici nonni.

Kenneth Branagh definisce BELFAST il suo film più personale. “È la storia di un ritorno a casa”, ha dichiarato il regista, “un viaggio drammatico fatto di eccitazione, emozione e umorismo”.

SING 2 SEMPRE PIU’ FORTE (23 dicembre)

Regia: Garth Jennings