Daisy Ridley è stata la protagonista dell’ultima trilogia di Star Wars nel ruolo di Rey. Nonostante questo però la parte non le ha conferito la fortuna e il successo che ci si aspetterebbe e che lei stessa forse si aspettava.

Racconta l’attrice, ospite al SXSW lo scorso weekend:

Non c’erano molte offerte. Non è che non ce ne fossero… Ricordo di aver finito e pensato: “Oh, è tutto così silenzioso e strano.”

Alla fine però le offerte sono arrivate e Ridley ne è profondamente grata.

È stato davvero frenetico e incredibile, e ho avuto l’opportunità di fare così tante cose diverse per così tante persone. È stata una diversa esplorazione di me stessa e della mia carriera.

Dopo aver fatto tante cose diverse per tante persone l’attrice tornerà nuovamente nei panni di Rey in una nuova storia dell’universo di Star Wars in arrivo – in teoria – a dicembre del 2026.

FONTE: Variety

