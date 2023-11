Durante un’intervista con Collider, Daisy Ridley ha parlato del nuovo film di Star Wars diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e che potrebbe essere girato l’anno prossimo.

L’annuncio del film è avvenuto in occasione della scorsa Star Wars Celebration alla presenza dell’attrice che presta il volto a Rey Skywalker:

Ha poi aggiunto:

L’accoglienza è stata strepitosa, la storia è davvero bella. Sto aspettando di leggere la sceneggiatura perché ovviamente non so molto altro. Non è quello che mi aspettavo, ma sono molto emozionata.

Il film in questione dovrebbe essere il primo a uscire tra quelli annunciati:

So la storia di un film, non vuol dire che ci sia solo quella, ma è tutto ciò che mi hanno detto. Immagino che sarà il prossimo film, credo. Ripeto, non lo so, visto lo sciopero e tutto. Ma sì, al momento so la storia di un film e credo che le persone saranno molto emozionate.