Dopo anni di sviluppo e molti registi coinvolti, la Lucasfilm ha annunciato in occasione della Star Wars Celebration una grande espansione della saga di Guerre stellari sul grande schermo, annunciando tre progetti ambientati nel passato, nel presente e nel futuro.

“Amplificheremo la nostra linea temporale” ha promesso la presidente della Lucasfilm, mostrando l’immagine seguente:

La Kennedy ha annunciato che i progetti futuri di Star Wars copriranno integralmente la linea temporale, e ciò varrà sia per le serie che per i film. Tra le epoche incluse anche la Vecchia Repubblica, il che indica che i nuovi prodotti audiovisivi (al di là del videogioco Knights of the Old Republic) prima o poi toccheranno anche quel momento nella storia.

Tre i registi coinvolti per ora per i nuovi film: James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy (documentarista e attivista, e regista di Ms. Marvel).

Sharmeen Obaid-Chinoy si occuperà del periodo “Il Nuovo Ordine dei Jedi“, che partirà circa 15 anni dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker. A James Mangold toccherà invece “L’Alba dei Jedi” visto che il suo sarà un film biblico incentrato proprio sulla nascita dei Jedi. Quello di Dave Filoni si concentrerà sulla “Nuova Repubblica” e concluderà le storie interconnesse raccontate in The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka e altre serie Disney+

