Daisy Ridley ha raccontato a Clique di aver fatto molta fatica ad accettarsi quando ha ottenuto il ruolo di Rey in Star Wars: Il risveglio della Forza.

Impegnata a promuovere Sometimes I Think About Dying, l’attrice ha raccontato che una prima proiezione del film fu per lei disastrosa:

Dopo una proiezione del primo film mi sono detta che facevo schifo e che ero indegna. Ho perso tutte le lacrime a pensare di essere la cosa peggiore mai accaduta nel mondo di Star Wars. Non mi ero mai vista come protagonista, perciò per me è stato inaspettato e sorprendente, è stato troppo.

Daisy Ridley tornerà a interpretare Rey nello Star Wars di Sharmeen Obaid-Chinoy, che sarà ambientato 15 anni dopo la fine di L’ascesa di Skywalker e vedrà Rey impegnata a ricostruire un nuovo Ordine Jedi.

