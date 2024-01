Sharmeen Obaid-Chinoy ha parlato con la CNN dei progetti del 2024 e ha citato, ovviamente, il film di Star Wars con Daisy Ridley che dovrebbe entrare in produzione proprio quest’anno.

“Sono molto emozionata per il progetto perché sento che stiamo per creare qualcosa di molto speciale” ha commentato la regista. “Siamo nel 2024 adesso ed era ora che una donna entrasse in gioco per dare forma a una storia in una galassia lontana, lontana“.

Nello Star Wars di Sharmeen Obaid-Chinoy, che potrebbe arrivare nel 2025, la storia sarà ambientata 15 anni dopo la fine di L’ascesa di Skywalker e vedrà Rey impegnata a ricostruire un nuovo Ordine Jedi.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate