Nel corso della sua carriera, Dakota Johnson ha recitato sia in grandi produzioni (Cinquanta sfumature di grigio) sia in altre indipendenti (Cha Cha Real Smooth) e, da qualche anno, si sta impegnando anche come produttrice con la sua compagnia TeaTime Pictures. Un’esperienza che le sta portando in dote una visione molto pessimistica dell’industria. In un’intervista con L’Officiel, ha infatti dichiarato:

Sto scoprendo che in questo settore la situazione è davvero squallida. È davvero scoraggiante. Le persone che gestiscono le piattaforme streaming non si fidano dei creativi o degli artisti per sapere cosa funzionerà, e questo ci farà implodere. È davvero straziante. È così f*ttutamente difficile. È così difficile realizzare qualcosa. Tutto quello che mi interessa fare è davvero diverso, è unico e molto all’avanguardia, qualunque cosa sia.

L’anno scorso, l’attrice aveva infatti presentato al Telluride Film Festival il film indipendente Daddio, di cui è protagonista e co-produttrice. Un progetto a cui teneva molto ma che non è stato facile portare a compimento:

Abbiamo fatto un film intitolato Daddio che è stato venduto a Telluride alla Sony Classics, il che è stato fantastico, ma abbiamo dovuto lottare molto per realizzarlo. La gente ha così tanta paura e io dico: “Perché? Cosa succederà se fai qualcosa di coraggioso?“. Sembra che nessuno sappia cosa fare e che tutti abbiano paura. È così che ci si sente. Tutti quelli che prendono decisioni hanno paura. Vogliono fare la cosa sicura e la cosa sicura è davvero noiosa.

A fronte di queste parole, l’attrice difende la sua scelta di prendere parte all’imminente cinecomic Sony Madame Web (GUARDA IL TRAILER), spiegando:

Non discrimino i generi cinematografici quando si tratta di scegliere le cose o di fare quello che faccio. Ho sentito che questo film sarebbe stato realizzato e mi è sembrato interessante che il superpotere della protagonista sia la sua mente e che sia una donna. È una cosa che mi piace molto. È molto reale per me, ed è davvero potente e sexy.

Madame Web sarà al cinema il 16 febbraio 2024. Nel cast, anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott e Mike Epps. Alla regia S.J. Clarkson, su una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

