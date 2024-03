Damsel, action fantasy con Millie Bobby Brown, è disponibile dallo scorso 8 marzo su Netflix, dove ha debuttato in testa alle classifiche durante il primo weekend. L’accoglienza del pubblico sembra dunque positiva, a differenza di quella della critica, e dunque si inizia a parlare della possibilità di un sequel. Ospite del podcast di Total Film, il regista Juan Carlos Fresnadillo si è detto assolutamente disponibile ad occuparsi di un eventuale Damsel 2:

Sarei molto felice di fare un sequel di Damsel. Ma ovviamente dobbiamo aspettare di vedere cosa ne pensa il pubblico e la sua reazione. È vero: l’universo di Damsel è davvero aperto. Soprattutto per la nuova configurazione della famiglia. Nella storia [c’è] questo nuovo membro, non dovremmo dire troppo su questo, [ma] ti invita a pensare ad altre avventure con loro. Quindi sicuramente, se dovesse accadere, sarei molto felice di farlo.

Nel cast di Damsel troviamo anche Ray Winstone, Nick Robinson, Shohreh Aghdashloo, Angela Bassett e Robin Wright. Questa la sinossi:

Una devota damigella accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.