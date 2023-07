In un’intervista con SFX magazine (via GamesRadar), Danny DeVito ha parlato della possibilità di un suo ritorno nei panni del Pinguino, personaggio interpretato in Batman – Il ritorno di Tim Burton, uscito nel 1992 (LEGGI LO SPECIALE).

L’attore è assolutamente aperto all’idea e sottolinea perché ha amato vestire i panni dell’iconico villain del crociato di Gotham:

Prenderei sicuramente in considerazione l’idea di farlo. Quella in Batman – Il ritorno era una parte grandiosa, da opera lirica, che ti permetteva di impiegare tutte le risorse. Aveva così tante motivazioni, così tante cose che si agitavano dentro di lui. Interpretare l’uomo strano, l’uccello strano, ha fatto emergere il personaggio da me. È stata un’esperienza emozionante per me, perché ho sentito che era l’occasione della vita interpretare Oswald Cobblepot con la visione e il progetto di Tim. Per me Tim è un genio.

Vi ricordiamo che nel recente The Batman di Matt Reeves il personaggio è interpretato da Colin Farrell; interpellato in merito ad un confronto tra le due versione, DeVito aveva dichiarato nei mesi scorsi di preferire la sua (qui le sue dichiarazioni). A breve, potrete ritrovare quest’ultimo ne La casa dei fantasmi, film dedicato alla celebre attrazione presente nei parchi divertimento Disney in arrivo in Italia a fine agosto (GUARDA IL TRAILER).

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Danny DeVito nei panni del Pinguino? Lasciate un commento!

FONTE: GamesRadar

Classifiche consigliate