È passato un anno dall’ ultimo aggiornamento su, ma sembra che nulla si sia mosso sullo sviluppo del film di mostri Universal che dovrebbe essere diretto da. A offrire un deludente aggiornamento a riguardo è proprio il regista, in un’intervista con Collider

Feig spiega che finora non ci sono stati ulteriori progressi, e anche se sottolinea che il progetto non è stato scartato, l’impressione è che difficilmente verrà realizzato:

Mi fa impazzire il fatto che non siamo ancora riusciti a farlo. Il problema con questo film è che chi ha letto la sceneggiatura ha pensato che fosse troppo costoso. Non l’ho mai vista così, ma questo è quello che mi viene detto. Io ci sto ancora lavorando, e cerco di guardarlo con ottimismo, ma è difficile. Ho una serie di progetti che sembrerebbero far gola a chiunque e invece non partono. Ma forse capita a qualsiasi produttore.

[…] Ovviamente ci spero ancora. Devo fare un film di mostri, voglio fare il mio film di mostri.