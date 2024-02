Dave Bautista ha spiegato più e più volte che, per lui, il capitolo Drax è stato ormai chiuso e che, con Guardiani della Galassia 3 ha concluso in modo perfetto il viaggio del suo personaggio (ECCO I DETTAGLI).

Parlando con io9 a margine degli impegni stampa per Dune 2, Dave Bautista ha voluto sottolineare che, a prescindere dalla fine del viaggio di Drax, è ancora interessato a prendere parte a progetti cinefumettistici sia del mondo Marvel che Dc Comics.

“Ho ancora rapporti con i Marvel Studios”

Per evitare fraintendimenti e chiarire meglio le sue parole su Drax che, a quanto pare, in molti hanno inteso come un addio al genere dei cinecomic, Dave Bautista ha spiegato che ha ancora dei normalissimi rapporti con i Marvel Studios e di essere sempre interessato a opportunità di lavoro stimolanti. Puntualizza anzi che amerebbe molto interpretare un villain qualora Kevin Feige and co gli proponessero di tornare nel Marvel Cinematic Universe:

Quando ho detto che avevo chiuso, intendevo davvero dire che avevo finito e portato a termine il mio percorso nei panni di Drax. Ho ancora rapporti coi Marvel Studios. Ho visto Kevin Feige e Lou D’Esposito appena due settimane fa. E sanno che sarei disponibile per un ruolo. Amo l’universo dei supereroi, lo adoro. Sono un vero fan. Quindi, se la Marvel o la DC dovessero chiamarmi di certo risponderei alla telefonata! E se il ruolo avesse senso, salterei subito a bordo. Vorrei solo l’opportunità di avere a che fare con un ruolo più grande, un ruolo diverso. Forse più profondo. Mi piacerebbe avere l’opportunità di interpretare un villain minaccioso nell’universo dei supereroi. Sì. Non ho assolutamente chiuso la porta di questo mondo. Ma il mio percorso con Drax è finito.

D’altronde, da quando James Gunn, il regista dei tre Guardiani della Galassia, è stato eletto supervisore dei DC Studios insieme a Peter safran, si vocifera di una futura apparizione dell’ex wrestler in un cinecomic Warner. Staremo a vedere.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

FONTE: io9

