Dave Bautista riflette sua sua carriera da attore e lancia una frecciatina a The Rock

Nel corso del 2023 vedremo Dave Bautista in Bussano alla porta, atteso nuovo lavoro di M. Night Shyamalan, per l’ultima volta nei panni di Drax in Guardiani della Galassia Vol. 3, nonché in Dune 2. L’apice di una carriera sul grande schermo molto variegata, che lo ha già visto collaborare negli anni con altri importanti registi, come Sam Mendes (Spectre) o più recentemente Rian Johnson (Glass Onion). Per l’occasione, l’attore ex-wrestler ha concesso una lunga intervista a GQ, in cui ha raccontato diversi aneddoti sulla sua carriera. Vi riportiamo i passaggi più interessanti.

Il confronto con John Cena

Bautista ha iniziato la carriera nella WWE nel 2002 e nel 2009 era ormai uno dei nomi di punta dello show. Nonostante questo, notava una certa disparità di trattamento rispetto a un suo altrettanto celebre collega:

Io e John Cena eravamo entrambi le star degli show. Io ero [il volto di] SmackDown. Lui era quello di Raw. Ma lui veniva utilizzato nei film [prodotti dalla WWE], negli spot televisivi e nelle riviste, mentre io ero solo la star degli show. In effetti, c’è stato un momento in cui lui era via a girare un film e io ero il protagonista di entrambi gli show e dei pay-per-view. Era solo una sensazione come: “Non stiamo avendo le stesse opportunità“.

Dopo una serie di trattative fallite, Bautista ha così lasciato la WWE nel gennaio 2010 per diventare attore. Una scelta che non era nei suoi pensieri prima di quel momento: “Fino ad allora, non avrei potuto interessarmi di meno alla recitazione. Sentivo che mi stavo affermando come wrestler. Lo adoravo. Non ne avevo mai abbastanza“.

Le scelte di Dave Bautista nella carriera di attore

I primi anni dopo il suo addio alla WWE, Bautista si è trovato in difficoltà. Dopo aver bruciato i soldi guadagnati col wrestling, la sua casa è stata pignorata e è stato costretto a vendere le auto, le moto e tutto ciò che poteva. “Ho perso tutto“, dice. “Ho dovuto ricominciare tutto da capo“. Così, è andato a Los Angeles per lavorare con un acting coach e ha cominciato ad apparire in un paio di film usciti direttamente in home video, che hanno messo a dura prova il suo orgoglio. “Prima che lasciassi la WWE, Stone Cold Steve Austin mi prese da parte e mi disse: ‘Riceverai offerte per copioni orribili. I soldi saranno allettanti. Non cadere in quella trappola‘”, racconta l’attore, che così, anche quando non poteva permetterselo, ha insistito per essere “esigente e selettivo” sui progetti a cui partecipare.

Sono dunque arrivati ruoli più consistenti in L’uomo con i pugni di ferro e Riddick, fino a quello che gli ha svoltato la carriera: Drax ne I Guardiani della Galassia. Per ottenerlo, ha affrontato mesi di audizioni andando sempre più nei piani alti della Disney mentre gli arrivavano voci incessanti di nomi più importanti in lizza per la parte. Quando ha saputo di averla ottenuto, era in auto e stava andando in palestra. Ecco quale è stata la sua reazione:

Ho dovuto accostare perché stavo piangendo così tanto. Sono tornato indietro e sono entrato a casa mia tremando per dire a mia moglie che avevo ottenuto il ruolo, ed entrambi siamo rimasti lì impalati dando di matto.

La frecciatina a The Rock

Volgendo lo sguardo a quanto fatto finora, Bautista riflette:

Ho paura di tutto. Sono nervoso. Ma riesco a costringermi a fare cose che mi mettono a disagio, perché so che non arriverò da nessuna parte se non lo faccio. Potrei rabbrividire a posteriori, ma non lascerò che la paura mi trattenga.

L’attore non esita poi a lanciare una frecciatina a Dwayne “The Rock” Johnson, anch’egli ex-westler passato alla recitazione:

Non ho mai voluto essere il prossimo The Rock. Voglio solo essere un ca**o di buon attore. Un attore rispettato.

